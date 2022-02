Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba anche su Nintendo Switch, trailer e data di uscita

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles arriverà anche su Nintendo Switch ed è appena stata annunciata la data di uscita di questa versione, che sarà disponibile dal 10 giugno. Pronto anche uno spettacolare trailer del gioco.

Capace di totalizzare fra PC, PlayStation e Xbox un milione di copie vendute, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles approderà dunque a giugno sulla console ibrida Nintendo, nell'ambito di un pacchetto che includerà fin da subito i contenuti rilasciati tramite aggiornamento.

"I giocatori su Nintendo Switch possono aspettarsi tutte le fantastiche funzionalità presenti sulle altre piattaforme, inclusi tutti i contenuti post-lancio aggiunti al gioco come i 6 nuovi personaggi giocabili: Rui, Akaza, Susamaru, Yahaba, Enmu e Yushiro e Tamayo", si legge nel comunicato stampa.

Saranno inoltre presenti "nuove missioni online che premiano con punti Kimetsu per sbloccare ricompense aggiuntive", nonché "tutte le modifiche al bilanciamento apportate al combattimento del gioco."

L'edizione fisica di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles includerà una copia del gioco e un codice per sbloccare Tanjiro Kamado in versione Kimetsu Academy, quest'ultimo disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

Diventa la lama che distrugge i demoni! È il periodo Taisho in Giappone. Tanjiro, un ragazzo di buon cuore che vende carbone per vivere, trova la sua famiglia massacrata da un demone. A peggiorare le cose, sua sorella minore Nezuko, l'unica sopravvissuta, è stata trasformata lei stessa in un demone.

Sebbene devastato da questa triste realtà, Tanjiro decide di diventare un "ammazza demoni" in modo da poter ritrasformare sua sorella in un essere umano e uccidere il demone che ha massacrato la sua famiglia. Una dolorosa storia di fratelli in cui i destini di umani e demoni si intrecciano... inizia ora!