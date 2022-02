Animali Fantastici 3: I Segreti di Silente, secondo trailer italiano e data d'uscita

Animali Fantastici 3: I Segreti di Silente si mostra in un secondo trailer ufficiale in italiano uscito oggi da parte di Warner Bros., che conferma anche ormai in via ufficiale la data d'uscita del film dalle nostre parti.

Il nuovo capitolo della serie basata sull'universo di Harry Potter arriverà il 13 aprile 2022 nei cinema italiani, come conferma questo nuovo video in cui Jude Law e Mads Mikkelsen, che interpretano Silente e Grindelwald, sono protagonisti di quello che si presenta come un'epico scontro fra forze opposte destinato a influenzare il mondo magico dei primi del 900 e non solo.

Il trailer sembrava essere stato rinviato a causa dell'attuale momento di tensione internazionale, cosa che sembrava far presagire uno spostamento dell'intero progetto con uscita rimandata al cinema, ma sembra che alla fine la questione sia stata sbloccata e confermata.

Nella storia di Animali Fantastici 3: I Segreti di Silente, il professor Albus Silente (Jude Law) si ritrova a doversi scontrare contro il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen), intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non potendo affrontare la sfida da solo, Silente decide di costituire una squadra e affida il compito di guidarla al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne).

Questa intrepida squadra composta da maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere deve dunque affrontare una pericolosissima missione, durante la quale incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald.

Prima di quello pubblicato oggi, avevamo visto il primo trailer ufficiale in italiano lo scorso dicembre. A questo punto non resta che attendere l'uscita fissata per il 13 aprile 2022.