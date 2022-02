FIFA 23: il nome non cambierà, ci saranno cross-play, Mondiali e altro per Tom Henderson

FIFA 23 arriverà verso la fine del 2022 e non cambierà nome come sembravano suggerire alcune voci di corridoio, mentre altri cambiamenti sono previsti come l'introduzione del cross-play, due Coppe del Mondo e varie evoluzioni tecniche.

FIFA 23 dovrebbe dunque mantenere la denominazione classica almeno non per quanto riguarda questo capitolo, anche se non è escluso il cambiamento per quelli successivi. Come abbiamo visto, EA ha iniziato a introdurre l'idea di un cambiamento di branding che potrebbe abbandonare la licenza FIFA nel prossimo futuro, ma sembra che la questione non riguardi per ora il capitolo previsto per il 2022.

Per la prima volta nella serie, FIFA 23 dovrebbe prevedere il cross-play, ovvero la possibilità di giocare in multiplayer tra piattaforme diverse come PC, PS5 e Xbox Series X|S, almeno secondo quanto riferito da Tom Henderson in base ad alcune informazioni ricevute da una fonte vicina al progetto, non meglio identificata.

All'interno di FIFA 23 ci saranno anche i Mondiali sia maschili che femminili, dunque di fatto due competizioni per quanto riguarda la Coppa del Mondo di calcio, con tutte le licenze ufficiali riguardanti le competizioni in questione.

Tra le altre novità sono previsti anche miglioramenti alla tecnologia alla base del gioco come l'Hypermotion, che dovrebbe presentarsi più avanzato in FIFA 23 grazie a una maggiore quantità di dati che potranno essere raccolti e gestiti nello sviluppo del gioco. Nel frattempo, FIFA 22 è il gioco più venduto del 2021.