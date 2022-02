Animali Fantastici: I Segreti di Silente, trailer rinviato a causa della guerra?

Sembra che il nuovo trailer di Animali Fantastici: I Segreti di Silente sia stato rinviato a causa delle tensioni internazionali legate al ben noto scoppio della guerra fra Russia e Ucraina.

Atteso per oggi, il trailer di Animali Fantastici: I Segreti di Silente avrebbe dovuto fare la propria comparsa su YouTube già da un paio d'ore e gli utenti hanno cominciato a chiedersi come mai non fosse stato ancora pubblicato.

Il problema è che Warner Bros. non ha ancora risposto alle tante domande poste dai fan sui social, mantenendo un inspiegabile silenzio e rifiutandosi di fornire spiegazioni circa questo ritardo.

Nel frattempo c'è chi teme il peggio, ovverosia un ulteriore rinvio dell'uscita del film nelle sale che potrebbe influenzare anche il lancio di Hogwarts Legacy, l'atteso action RPG ambientato nel Wizarding World.

A riferire tali voci è stato il noto leaker AccountNGT, che tuttavia ha raccomandato ai propri follower di prendere questi rumor con le pinze e di attendere aggiornamenti ufficiali sulla situazione.