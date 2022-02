Fallout New Vegas 2: Obsidian e Microsoft ne stanno discutendo, secondo Jeff Grubb

Stando alle ultime indiscrezioni condivise da Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat, Microsoft e Obisidian stanno seriamente valutando l'ipotesi di realizzare Fallout New Vegas 2.

La soffiata è arrivata durante l'ultimo episodio del podcast Grubbsnax di Giantbomb, dove Grubb ha parlato di come gli sviluppatori di Obsidian, gli autori del primo Fallout New Vegas, in futuro potrebbero realizzare un sequel dell'acclamato GDR, stando a quanto ha appreso dalle sue fonti.

"È ancora molto presto, ma le persone hanno iniziato a parlare e pronunciare delle parole, e queste sono "Obsidian" e "New Vegas 2"", ha detto Grubb, aggiungendo che tuttavia parliamo di un progetto che potrebbe richiedere molti anni prima di vedere la luce.

Fallout New Vegas

"Stiamo parlando di anni e anni di distanza. C'è almeno interesse e conversazioni in merito per rendere qualcosa del genere realtà. Tante persone all'interno di Microsoft credono che un progetto del genere potrebbe avere successo e c'è parecchio interesse per far sì che venga realizzato."

Al momento sappiamo che Obsidian sta lavorando a Avowed, Grounded e The Outer Worlds 2, dunque effettivamente potrebbe passare davvero molto tempo prima che inizino i lavori su un possibile Fallout New Vegas 2, sempre a patto che l'indiscrezione condivisa da Grubb si riveli fondata.