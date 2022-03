Soul Hackers 2: il secondo trailer ufficiale presenta nuovi personaggi del JRPG di Atlus

Atlus ha pubblicato il secondo trailer ufficiale di Soul Hackers 2, il nuovo JRPG in arrivo su PC e console quest'estate realizzato dagli autori di Persona, Shin Megami Tensei e Catherine, nonché una nuova galleria di immagini.

Il filmato che, potrete visualizzare nel player qui sopra, è in lingua giapponese, ma è possibile attivare i sottotitoli in inglese. Il trailer si focalizza ancora una volta sulla trama di Soul Hackers 2 e i personaggi che impareremo a conoscere durante il corso dell'avventura, presentandone di nuovi.

Il misterioso Iron Mask è un agente della Phantom Society, una delle fazioni dei Devil Summoner, dall'identità sconosciuta e che combatte usando una doppietta. È il leader del misterioso progetto "C", che supponiamo avrà un ruolo di primo piano nel gioco.

Zenon, anche conosciuto come Zoma, è un demone artificiale creato da Iron Mask, di cui esegue gli ordini. Non è particolarmente intelligente, ma eccelle quanto a capacità combattive.

Infine Ichiro Onda è un programmatore di fama mondiale e il governo gli affida spesso progetti delicati, tra cui il "Vanishing System". Sappiamo che è il leader della Red Covenant, mentre nel filmato lo vediamo morire per mano di Iron Mask e Zenon.

Vi ricordiamo che Soul Hackers 2 sarà disponibile in Europa a partire dal 26 agosto per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Atlus ha confermato che il gioco avrà i sottotitoli in italiano.