F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch per Nintendo Switch classificato a Taiwan

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch per Nintendo Switch è stato classificato a Taiwan, il che significa che il gioco potrebbe approdare a breve anche sulla console ibrida giapponese, dopo le versioni PC, PS5 e PS4.

Nella recensione di F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch abbiamo parlato di come il titolo sviluppato da TiGames offra un'ambientazione convincente e un gameplay elaborato, tanto sul fronte dell'esplorazione quanto su quello dei combattimenti.

Si tratta dunque di un prodotto che non sfigurerebbe assolutamente su Switch, pur al netto di qualche inevitabile rinuncia per quanto concerne il comparto tecnico. Un annuncio ufficiale, tuttavia, non è ancora stato fatto.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, la classificazione della versione Nintendo Switch a Taiwan

"Dopo che gli animali della Città di Torcia sono stati sconfitti dall'invasione di Legione Robotica nella Guerra di Resistenza sei anni fa, l'ex combattente della Resistenza il coniglio Rayton ha sempre mantenuto un basso profilo", recita la sinossi del gioco.

"L'arresto di suo amico significava che non aveva altra scelta che indossare il suo gigante pugno meccanico e combattere contro coloro che lo opprimevano. Non sapeva che presto sarebbe stato coinvolto in un vortice di cospirazioni che coinvolgevano la Legione, la Resistenza e la Banda di Ratti."