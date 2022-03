GTA 5, come sbloccare il gioco in anticipo su PS5 e Xbox Series X|S

GTA 5 sarà disponibile a partire dalla mezzanotte per i possessori di PS5 e Xbox Series X|S, ma c'è un banale trucchetto per sbloccare il gioco in anticipo sulle console next-gen e accedere dunque all'esperienza qualche ora prima.

La procedura è estremamente semplice sulla piattaforma Microsoft, visto che basta cambiare la regione del sistema e impostarla su Nuova Zelanda per poi rimettere tutto a posto (e riavviare la console) quando il gioco sarà disponibile ufficialmente anche da noi.

Su PlayStation 5 le cose sono invece un po' più macchinose, visto che bisogna creare un nuovo profilo con un indirizzo neozelandese e non ci si può limitare a cambiare la regione del sistema.

Peraltro sulla console Sony l'acquisto va effettuato dopo lo switch, con tutto ciò che ne consegue in termini di associazione del contenuto all'account: valutate bene se ne vale la pena.

Disponibile a soli 9,99€ su PlayStation Store laddove si effettui l'acquisto da PlayStation 5, la versione next-gen del blockbuster targato Rockstar Games includerà diversi miglioramenti tecnici sul fronte della risoluzione, del frame rate e dell'effettistica.