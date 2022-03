Persona 5: in sviluppo uno spin-off con Goro Akechi come protagonista, stando a un rumor

Tra i tanti annunci in programma per il venticinquesimo anniversario della serie Persona, uno potrebbe essere legato a uno spin-off di Persona 5 con protagonista Goro Akechi e di genere investigativo. Questo perlomeno secondo un'indiscrezione lanciata dal noto insider Zippo.

Il gola profonda ha pubblicato un post sul suo blog dove afferma che è in lavorazione un nuovo gioco con protagonista per l'appunto Goro Akechi, una vecchia conoscenza per i giocatori di Persona 5, è che sarà la quarta sorpresa che verrà annunciata di Atlus in occasione dell'anniversario della serie delle sette previste.

Zippo afferma che tuttavia il titolo in questione non è un JRPG classico, ma piuttosto sarà "incentrato sulle avventure di Akechi e le sue abilità da detective". Purtroppo al momento l'insider non ha ulteriori dettagli da condividere al riguardo.

Goro Akechi, uno dei personaggi di Persona 5

Zippo in passato ha "azzeccato" diversi annunci prima del tempo, dunque si tratta di una fonte da tenere in considerazione, raccomandando però come al solito di prendere tutto con le molle, visto che si tratta di informazioni senza alcuna conferma ufficiale. In ogni caso, che ne pensate? Vi piacerebbe uno spin-off di Persona 5 con protagonista Goro Akechi?

Nel frattempo, giusto poche ore fa Atlus ha pubblicato il secondo trailer ufficiale di Soul Hackers 2, il nuovo JPRG dello studio in arrivo quest'estate su PC e console.