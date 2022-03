Elden Ring, vtuber costretta a chiudere i commenti: troppe molestie durante gli stream

La community di Elden Ring si fa sempre più ampia, e con un aumento dei numeri cresce inevitabilmente il grado di tossicità di alcuni utenti, che hanno costretto la vtuber Zentreya a chiudere i commenti su Twitter a causa delle eccessive molestie durante gli stream.

Sappiamo che metà dei giocatori di Elden Ring non supera il primo boss e ciò potrebbe aver generato un bel po' di frustrazione fra i possessori del gioco, ma alcuni di essi hanno deciso di sforgarsi nella maniera decisamente peggiore, ovverosia insultando gli streamer.

In questo caso la vtuber Zentreya, una persona cioè che non si mostra in video bensì utilizza un avatar virtuale e una voce elettronica, ha portato Elden Ring nei suoi livestream ma ha ricevuto commenti e messaggi di una violenza tale da decidere di rendere privato il proprio profilo e di interrompere gli stream.

"Negli ultimi giorni alcune persone sono arrivate a insultarla per come giocava, per la build scelta e le tattiche utilizzate", ha scritto un utente nel raccontare l'accaduto. "Alla fine la situazione si è messa così male che ha deciso di non realizzare altri livestream con Elden Ring."

Purtroppo il problema della tossicità e degli abusi online si pone come una questione di sempre maggiore attualità, e non è un caso che alcuni stiano pensando a strumenti drastici per limitarla, vedi il sistema di ban cross-platform suggerito dal capo di Xbox, Phil Spencer.