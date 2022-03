Distant Worlds 2, la recensione di un imponente strategico 4X

Descrivere un videogioco è più o meno difficile a seconda del livello di complessità dell'oggetto che si vuole provare a raccontare. In generale, più sistemi sono presenti, più diventa arduo, quanto inutile, andare a dettagliarli tutti, perché il rischio concreto è quello di perdersi il quadro complessivo, che è poi ciò che conta davvero quando si deve rendere conto dell'esperienza avuta. Per la recensione di Distant Worlds 2 però ci siamo trovati in una situazione inedita: non sapere bene da dove iniziare.

Strategia ai massimi livelli

La flotta è completamente personalizzabile

Di suo Distant Worlds 2 è uno strategico spaziale 4X in cui si deve riuscire a costituire un impero galattico, con la possibilità di mettere in pausa l'azione in qualsiasi momento, per gestire tutti gli aspetti del gioco. In termini di obiettivi generali non è molto distante da uno Stellaris, ma scendendo nei particolari ci troviamo di fronte a un gioco di una magnitudo completamente differente, con talmente tante cose da fare che inizialmente si rimane completamente spiazzati.

Considerate che solo per creare una partita ci vogliono diversi minuti, tanti sono i parametri da considerare. Quindi si deve familiarizzare con il sistema di gioco, cosa che può richiedere diverse ore, perché ci sono veramente moltissimi elementi da considerare e una visione di gioco che differisce enormemente da quella della concorrenza, a partire dalla possibilità di personalizzare completamente la propria flotta e le proprie stazioni, fin nei più minimi componenti. Qui già emerge la diversità di fondo del titolo di CodeForce dai concorrenti perché la personalizzazione non è solo una scelta estetica, ma anche economica: volete creare una flotta usando componenti che richiedono un certo materiale? Allora dovrete ricercare quel materiale, esaminando i pianeti e gli asteroidi conosciuti. Non ne trovate perché un impero avversario ha preso possesso delle miniere più grosse dello stesso? Allora dovete comprarlo o iniziare una guerra di conquista, dagli esiti imprevedibili (in particolare per la reazione degli altri imperi e delle nostre colonie stesse). Volete affidarvi completamente ai mercanti, che oltretutto vivono autonomamente le loro attività, agendo secondo le commesse del momento?

È possibile farlo e, anzi, capirne il comportamento è essenziale per prosperare. Volete pensare a tutti gli altri aspetti tranne a questo? Bene, basta metterlo in mano all'intelligenza artificiale e potrete disinteressarvene per il resto della partita. Lo stesso vale per ogni altro settore dell'impero, che può essere completamente automatizzato, compreso quello militare, con funzioni specifiche che possono essere assegnate a ogni flotta, a cui basterà quindi dare degli ordini generici per, ad esempio, partire alla conquista di un certo sistema stellare o alla ricerca di vita ai confini dell'universo conosciuto.

Certo, l'intelligenza artificiale può avere dei problemi, soprattutto nell'elaborare strategie troppo complesse. Quindi, se si ha in mente qualcosa di molto specifico, è meglio agire manualmente. Ad esempio se si vogliono far convergere più flotte su di un singolo obiettivo per realizzare un attacco congiunto e contemporaneo, è meglio evitare l'automazione, perché si rischia che le flotte inizino a guerreggiare in ordine di arrivo, facendo crescere le perdite. Comunque sia, con l'allargarsi dell'impero delegare diventa semplicemente necessario, perché mettersi a gestire ogni singolo aspetto può rivelarsi controproducente e far perdere il quadro generale.