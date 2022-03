GTA 5: prezzo delle versioni PS5 e Xbox Series X|S appare su PS Store, costa meno del previsto?

GTA 5 è in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S. Ora, abbiamo modo di scoprire il prezzo del gioco in tali versioni, grazie al fatto che è apparso sul PlayStation Store australiano.

Come potete vedere poco sotto, tramite Twitter è stata condivisa un'immagine che mostra una schermata del PlayStation Store australiano. Il prezzo (promozionale) è di 15 dollari australiani, ma solo fino al 14 giugno 2022. Con il cambio, sarebbero circa 10 euro: il cambio diretto, però, non è quasi mai il prezzo effettivo. Il prezzo, di certo, diventerà 39.99€ a partire dal 14 giugno 2022, come scritto sul PlayStation Store.

Ricordiamo inoltre che GTA Online sarà incluso come parte del PlayStation Plus a partire dall'uscita, ovvero dal 15 marzo 2022. Secondo PlayStation Game Size, il prezzo finale della versione Online (venduta anche separatamente) sarà di 20 dollari, di norma trasformati direttamente in 20€.

Nel caso di Xbox, invece, sarà possibile acquistare la modalità online di GTA 5 a prezzo ridotto (-50%) sino al 14 giugno 2022. In caso si acquisti unicamente GTA Online, è poi possibile acquistare la campagna separatamente.

Per il momento, la pagina prodotto di Grand Theft Auto 5 non è disponibile su PlayStation Store italiano. Secondo PlayStation Game Size, il gioco peserà 86.837 GB e il preload sarà disponibile da domani. Supponiamo quindi che il preorder sarà attivato presto anche in Italia.

In attesa di novità, vi segnaliamo anche questo confronto PS5/Xbox Series vs PC Ultra 4K, ecco le differenze grafiche di GTA 5.