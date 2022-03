GTA 5: confronto PS5/Xbox Series vs PC Ultra 4K, ecco le differenze grafiche

Tramite un primo, semplice confronto realizzato da GTA Series Video su Twitter, abbiamo modo di vedere le differenze grafiche tra la versione PC (in 4K e dettagli Ultra) e la versione PS5/Xbox Series di GTA 5.

Potete vedere il confronto tramite due immagini, disponibili qui sotto, condivise tramite questo tweet.

Come potete vedere, nell'immagine a sinistra è chiaro che la qualità delle texture su PS5 e Xbox Series X|S è migliorata. Inoltre, pare che anche la densità di elementi come la vegetazione sia migliorata. A destra, invece, possiamo notare che gli effetti di luce e di nebbia di GTA 5 sono stati potenziati. Ovviamente, si tratta di un confronto preliminare realizzato a partire da un paio di immagini. Non si tratta del modo migliore per dare un giudizio definitivo sulla qualità grafica del gioco.

In ogni caso, pare chiaro che qualche miglioramento rispetto alla versione PC vi sia. Non ci resta che attendere l'arrivo del gioco e la possibilità di provare con mano questa nuova versione. GTA 5 è un gioco dal successo enorme e soprattutto duraturo. Con l'arrivo di queste nuove versioni, è certo che il capolavoro di Rockstar Games è destinato ad avere di fronte a sé ancora molti anni di successo.

Vi ricordiamo anche che GTA Online sarà incluso nel PS Plus di marzo 2022, a partire dal 15 marzo 2022.