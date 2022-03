Age of Mythology: nuovo gioco, remaster o remake in arrivo? Insider lo suggeriscono

Si torna a parlare di Age of Mythology, tutto a causa di un breve e conciso scambio di battute tra un paio di insider molto conosciuti che hanno fatto un chiaro riferimento al possibile ritorno della serie, la quale in effetti resta tra le proprietà intellettuali ferme da molto tempo presso Microsoft.

I due figuri in questione sono Jez Corden, giornalista di Windows Central, e Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat, i quali concordano sul fatto che un possibile ritorno di Age of Mythology sarebbe bello. Per la precisione, si tratta dello scambio di battute avvenuto su Twitter nelle ore scorse, riportato qui sotto.



"Age of Mythology era fantastico", dice Jez Corden, a cui risponde Jeff Grubb con un sibillino "potrebbe essere figo di nuovo". Questo ovviamente vuol dire ben poco e si tratta di indicazioni molto vaghe anche per degli insider che spesso vanno più nel dettaglio, ma fa pensare alla possibilità che la serie sia destinata a tornare sulle scene.

D'altra parte, la stessa Microsoft aveva riferito, nel lontano 2019, che Age of Mythology sarebbe tornato in qualche modo: "dopo che avremo concluso le Definitive Edition dei tre Age of Empires, e in seguito Age of Empires 4, allora vedremo cosa possiamo fare con Myth", aveva riferito Adam Isgreen, Creative Director di Microsoft responsabile della serie. "Perché amo Myth, non lo abbandoneremo e troveremo il modo di farlo tornare".

Questo è quanto Isgreen disse nel 2019 e da allora, in effetti, sono uscite le Definitive Edition dei tre Age of Empires classici ed è uscito anche Age of Empires 4, dunque i tempi sarebbero maturi per un ritorno di Age of Mythology, al netto del supporto e delle espansioni previste per Empires 4.

Resta da capire se il progetto possa riguardare un remake, una remaster o un vero e proprio nuovo capitolo. In ogni caso, prendiamo il tutto come una semplice voce di corridoio, mentre attendiamo eventuali sviluppi sull'arrivo di Age of Empires 4 su console.