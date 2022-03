ASTRO A50, la recensione delle cuffie da gaming wireless over-ear e utilizzo plug-and-play

Dopo questo breve assaggio, siamo pronti per scendere nei dettagli e proporvi la nostra consueta analisi, emersa da diverse ore di prova con il prodotto di ASTRO Gaming. Nella seguente recensione troverete tutto sulle specifiche tecniche, le scelte di design adottate ed in generale andremo a vedere come si comportano le ASTRO A50 nell'utilizzo quotidiano con i videogiochi, musica, film e serie TV.

Peccato per il prezzo che negli anni è rimasto parecchio elevato. La concorrenza nel frattempo ha fatto diversi passi in avanti sul fronte delle tecnologie utilizzate, mentre il marchio ASTRO risente un po' il peso del passare del tempo. Tralasciando il prezzo, possiamo anticiparvi che la nostra prova delle ASTRO A50 ci ha lasciato un'impressione positiva sul fronte audio, seppure con diverse criticità legate ad altri aspetti che ci hanno fatto storcere un po' il naso.

In seguito all'acquisizione da parte di Logitech , l'azienda ASTRO Gaming ha lanciato sul mercato una versione rivista delle cuffie top di gamma. Si tratta del modello ASTRO A50 , venduto assieme ad una base di ricarica wireless per un'esperienza di ascolto senza fili su computer e numerose piattaforme da gioco. Inutile negarlo, questo paio di cuffie ha ormai qualche anno sulle spalle, ma nonostante ciò, riesce a destreggiarsi egregiamente in un mercato sempre più competitivo.

Sul sito ufficiale di ASTRO Gaming (e presso i vari rivenditori) è possibile acquistare due diverse versioni delle cuffie ASTRO A50: una dedicata alle piattaforme Xbox e l'altra per le console PlayStation. La differenza tra i due modelli è minima, ma assolutamente non trascurabile. Sul piccolo display frontale della base di ricarica vedrete esclusivamente il logo del modello scelto (PlayStation o Xbox), mentre entrambi restano compatibili con i PC Windows. La differenza più importante è la presenza del Dolby Atmos esclusivamente sul modello Xbox, mentre quello PlayStation supporta semplicemente il Dolby Digital Audio multicanale.

Quest'ultima si collega alla sorgente audio tramite un ormai datato cavo micro-USB, oppure in alternativa è possibile connetterla usando un cavo ottico o jack da 3,5 millimetri. La base è in grado di caricare le cuffie semplicemente appoggiandole su di essa. La velocità di ricarica complessiva in questa modalità non è elevata; per questo ASTRO ha reso possibile caricare direttamente le cuffie usando un cavo micro-USB connesso ad uno dei padiglioni (anche in questo caso avremmo preferito usare il più moderno standard USB-C).

Design

Archetto flessibile ma anche fragile

Arriviamo ora a quello che probabilmente rappresenta il punto dolente di queste cuffie: il design. A primo impatto le ASTRO A50 ci sono sembrate un prodotto con un design moderno e delle belle linee; tutto sommato ben fatto. Solamente dopo qualche ora di utilizzo ci siamo però accorti delle varie criticità presenti e tutt'ora non siamo riusciti a capire alcune scelte fatte da ASTRO Gaming sia per le cuffie che per la base di ricarica wireless. Ma partiamo con ordine, andando ad analizzare pezzo per pezzo questo dispositivo.

Le cuffie sono realizzate principalmente in plastica con finiture lucide ed opache. L'archetto è suddiviso in due parti: una esterna che si collega ai supporti dei padiglioni e l'altra centrale che entra in contatto con il nostro cranio. Quest'ultima è fragile e potrebbe facilmente staccarsi dal supporto principale. I supporti che collegano l'archetto ai padiglioni sono dei cilindri realizzati in alluminio. Oltre ad aumentare inutilmente il peso dell'headset, non presentano nemmeno un meccanismo a scatto per la regolazione dell'altezza, ma hanno semplicemente delle linee di riferimento incise sulla superficie esterna.

I padiglioni sono realizzati con la medesima plastica opaca della struttura principale dell'archetto. Possono essere ruotati di 90° per adeguarsi perfettamente alla forma della nostra testa. La parte che entra in contatto con il capo ha una superficie ricoperta di un materiale sintetico molto soffice, ottimo anche per chi porta degli occhiali. Sebbene non scaldi tanto, anche nelle sessioni di utilizzo prolungato, questa imbottitura isola veramente poco dai rumori esterni. Inoltre il materiale (presente anche nella parte inferiore dell'archetto, quella in contatto con la testa) non sembra poter durare nel tempo e pensiamo che possa rovinarsi molto velocemente. Fortunatamente ASTRO permette la sostituzione dei cuscinetti con un pratico meccanismo magnetico, che però una volta utilizzato, tende a staccarsi fin troppo facilmente, anche quando non vogliamo rimuovere il componente.

Pulsanti di controllo sul padiglione destro delle ASTRO A50

Un altro aspetto che ci ha lasciato l'amaro in bocca sono i tasti disposti lungo i padiglioni. La rotella del volume è facilmente accessibile dal padiglione destro, mentre gli altri pulsanti sono stati messi troppo in alto e non sono così immediati da raggiungere. Nella parte esterna del padiglione sinistro c'è un doppio pulsante per regolare il bilanciamento audio tra il suono del videogioco e quello della chat vocale. Anche questo tasto ha qualche problema, in quanto risulta essere poco preciso e nemmeno tanto comodo da utilizzare.

Il microfono agganciato sul padiglione sinistro è realizzato con una plastica flessibile in grado di adeguarsi a diverse forme. Purtroppo risulta essere fin troppo fragile e spesso non riesce a mantenere la posizione desiderata. Portando il microfono in verticale (parallelamente ai supporti dei padiglioni), esso si disattiva in maniera automatica con il meccanismo flip-to-mute.

La base di ricarica delle cuffie ASTRO A50 vista dall'alto con l'alloggio per le cuffie

Parlando invece della base di ricarica, essa è costituita da un'unica "vaschetta" lunga circa 15 centimetri, realizzata interamente in plastica. Sul retro si trovano le porte di connessione mentre sulla parte frontale troverete un pratico display che indica le varie modalità d'uso e lo stato di ricarica del dispositivo. Semplice e minimale, ma con un difetto: non è così immediato posizionare le cuffie sulla base per metterle in carica. Bisogna sempre attendere qualche secondo per accertarsi che i pin di collegamento abbiano fatto contatto con quelli della base e che la ricarica sia effettivamente in corso. L'alloggio infatti lascia dello spazio di manovra, quindi bisognerà posizionare le cuffie con una grande precisione per far partire la ricarica.