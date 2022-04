Returnal gioco dell'anno ai BAFTA 2022, la Cinderella Story di Housemarque continua

Returnal è stato premiato come gioco dell'anno ai BAFTA 2022, battendo titoli come Deathloop, Forza Horizon 5, Ratchet & Clank: Rift Apart, Inscryption e It Takes Two. Insomma, la Cinderella Story di Housemarque continua con successo.

Sia chiaro, quello dei BAFTA non è il primo riconoscimento di peso per lo sparatutto roguelike del team finlandese, che era già stato nominato Game of the Year dal Guardian e ai Develop:Star Awards 2021 di Develop:Brighton. Si tratta però del risultato più prestigioso conseguito finora da Returnal, nonché di un ottimo modo per cominciare il 2022.

Completati i lavori sull'aggiornamento Acension, con coop ed endless mode, che dovrebbe chiudere il supporto post-lancio, i ragazzi di Housemarque potranno infatti prendersi un po' di meritato riposo e poi cominciare a dedicarsi alla loro prossima avventura.

Si tratterà di Returnal 2? Sarebbe senz'altro la mossa più comoda e prevedibile per un team che tuttavia non è abituato ad adagiarsi sugli allori, anzi nel corso della propria storia non ha praticamente mai realizzato un sequel per le sue tante proprietà intellettuali inedite: da Dead Nation a Alienation, da Nex Machina a Matterfall.

Returnal, una sequenza di combattimento

Un secondo capitolo per il gioco si farà dunque solo se il director Harry Krueger e il producer Jari Hokkanen capiranno di non aver ancora spremuto al massimo questa formula, di poter dire qualcosa di nuovo e di poter conferire all'esperienza un certo grado di freschezza e un senso preciso, che vada oltre le esigenze commerciali di produrre un seguito.

Se Sony concederà al team finlandese la libertà di decidere autonomamente, siamo sicuri che ne vedremo delle belle: che si tratti di Returnal 2 o di un progetto del tutto nuovo, diverso, bizzarro, persino fuori di testa ma immancabilmente affascinante.

Returnal, Selene in un artwork ufficiale

Voi che ne pensate? Qual è stata la vostra esperienza con Returnal e come immaginate potrebbe essere un eventuale nuovo capitolo della serie? Ci sono aspetti che il gioco avrebbe potuto sviluppare meglio? Mancanze specifiche e particolari? Parliamone.

