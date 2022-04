Atari: negli uffici si consumava ogni tipo di droga, stando a Howard Scott Warshaw

In Atari si consumava ogni tipo di droga. La notizia non è nuova, ma è interessante riportare come Howard Scott Warshaw, autore di Yars' Revenge, Raiders of the Lost Ark e del famigerato E.T.: The Extra-Terrestrial, l'ha confermata a modo suo nel libro Once Upon Atari: How I made history by killing an industry, pubblicato nel 2020 e passato un po' sotto silenzio, ma davvero interessante.

Nel volume, che mira a ricostruire i motivi dietro all'Atari Crash e a raccontare della cultura aziendale di Atari negli anni in cui è stato in azienda (in epoca post Bushnell), Warshaw descrive in più occasioni alcune delle follie che avvenivano negli uffici della stessa.

Uno dei miti più duraturi legati a quella Atari, molto diversa da quella attuale, riguardava il grande utilizzo di droghe, confermato da più fonti e che Warshaw racconta così:

"C'è sempre stata un'accesa discussione sul consumo di droghe dentro Atari. Voglio mettere la parola fine una volta per tutte alle chiacchiere in merito, assicurandovi che in Atari si consumava moltissima droga. Non tutti quanti, c'era chi si asteneva e chi era indulgente, ma una grande quantità di sostanze diverse furono consumate in un grande quantità di modi diversi da una grande quantità persone in vari dipartimenti. Nessuna droga è stata consumata da tutti e nessuno ha provato tutte le droghe, ma a un certo punto qualsiasi droga ha trovato qualcuno che la consumasse. Naturalmente, erano tutte droghe chimiche."

Leggendo queste parole non vi viene voglia di rispolverare l'Atari 2600? Magari non con il naso...