Horizon Zero Dawn al 50% di sconto su Steam ed Epic Games Store, Guerrilla ricorda la promo

Horizon Zero Dawn è attualmente protagonista di una nuova promozione che riguarda un bello sconto del 50% sul prezzo originale in versione PC, su Steam ed Epic Games Store, come suggerisce la stessa Guerrilla Games.

Se non avete ancora avuto modo di provare Horizon Zero Dawn in precedenza, questa può dunque essere un'ottima occasione, con il gioco che attualmente ha il prezzo ribassato a 24,99 euro, ovvero la metà dei soliti 49,99 euro. Su Epic Games Store attualmente il prezzo risulta ancora quello standard, ma Guerrilla Games sostiene che lo sconto dovrebbe andare avanti fino al 17 aprile 2022, forse verrà attivato più tardi.



Ricordiamo che Horizon Zero Dawn in versione PC è la Complete Edition, ovvero quella comprensiva anche dell'espansione The Frozen Wilds e altre aggiunte, oltre a diverse rielaborazioni tecniche per supportare varie tecnologie aggiunte su PC.

Il gioco rientra negli sconti dedicati ai giochi PlayStation su Steam, che abbassano i prezzi di diversi titoli Sony fino al 75% in questi giorni. Come sostiene Guerrilla, può essere l'occasione per sperimentare "dove tutto è iniziato", ovvero l'avvio delle avventure di Aloy poi proseguite in Horizon Forbidden West.