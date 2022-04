Fallout: New Vegas 2, ecco cosa pensa Chris Avellone di un possibile seguito

Fallout: New Vegas 2 è sicuramente un gioco desiderato da molti e ancora ben presente nelle voci di corridoio, ma vediamo cosa ne sa e cosa ne pensa Chris Avellone, che ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione dell'originale e dei Fallout precedenti alla gestione Bethesda, come autore di storia e sceneggiatura.

L'idea di un Fallout: New Vegas 2 ha iniziato ad essere un sogno particolarmente concreto da quando tutti i responsabili dell'originale sono finiti all'interno della grande famiglia Microsoft, di fatto aprendo le porte - se non altro - a un possibile dialogo sull'argomento tra Bethesda e Obsidian ma il gioco non è mai stato annunciato e anche Chris Avellone non ne sa assolutamente nulla, in base a quanto ha riferito sul suo blog personale, rispondendo ad alcune domande da parte degli utenti.



"Non ne so nulla, eccetto il fatto che non si chiamerebbe New Vegas 2", quest'ultimo è un dato che Avellone dà per certo, nel caso in cui emergesse un progetto al riguardo. Tuttavia, è interessante anche leggere cosa l'autore pensa di un eventuale seguito del gioco.

"Penso che un gioco del genere richiederebbe comunque il supporto di Bethesda, anche se Obsidian è ormai acquisita da Microsoft", ha spiegato Avellone, riferendo però che difficilmente questo potrà accedere a meno che Bethesda non abbia intenzione di avviare il progetto di propria iniziativa, perché gode di una notevole libertà creativa e produttiva.

"So che la gente pensa che Phil Spencer possa semplicemente forzare Bethesda a fare qualcosa, ma questo non è nello stile degli studi acquisiti da Microsoft e nello schema con cui sono organizzati". Di recente, Jeff Grubb aveva lanciato l'idea che Microsoft stesse discutendo con Obsidian e Bethesda la possibilità di sviluppare Fallout: New Vegas 2, ma la cosa non ha ancora portato ad alcun annuncio concreto.