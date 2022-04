FIFA 22 Ultimate Team: arriva il Kit di SpecialEffect, ente benefico che aiuta i giocatori disabili

Electronic Arts ha annunciato che a partire dalle 19:00 di oggi fino al 18 aprile 2022 i giocatori di FIFA 22 nella modalità Ultimate Team possono ottenere il Kit dell'ente benefico SpecialEffect come ricompensa per gli obiettivi settimanali.

SpecialEffect è un organizzazione con sede nel Regno Unito che fornisce postazioni di gioco personalizzate per le persone con disabilità fisiche che vogliono divertirsi con i videogiochi. La serie FIFA è tra l'altro una delle più popolari tra le persone che chiedono l'aiuto di questo ente.

Il kit, che potrete visualizzare nell'immagine qui sotto, verrà indossato nel mondo reale dal club professionistico di SpecialEffect Oxford United che avrà come ospiti anche i beneficiali dell'ente e con la presenza del trofeo della Premier League grazie all'accordo stretto con EA.

FIFA 22, il kit di SpecialEffect

Peter Moore, vice presidente di SpecialEffect, nonché ex COO di Electronic Arts e CEO del Liverpool, ha dichiarato: "Come orgoglioso vicepresidente di SpecialEffect, è meraviglioso vedere l'organizzazione benefica all'interno di FIFA 22. Fa luce sull'ottimo lavoro svolto dal dottor Mick e dal team per aiutare i giocatori con disabilità in tutto il mondo. Sono stato coinvolto per la prima volta con l'ente di beneficenza dopo aver visto la storia di come hanno aiutato un tifoso del Liverpool a giocare di nuovo e so che la reazione alla maglia sarà enorme, aumentando la consapevolezza della loro importante missione di portare il gioco a tutti".

Il dottor Mick Donegan, fondatore e CEO di SpecialEffect, ha dichiarato: "Siamo immensamente grati a EA per questo meraviglioso gesto. Per molti anni sono stati i principali sostenitori del nostro lavoro per livellare il campo di gioco per le persone con disabilità fisiche e l'aumento della consapevolezza globale del nostro lavoro che il kit porterà è molto apprezzato. Quando ho avviato l'organizzazione benefica quindici anni fa, non avrei mai potuto sognare che saremmo stati onorati in questo modo attraverso la serie di giochi più popolare di sempre".

"SpecialEffect gioca un ruolo fondamentale nel rendere il gioco accessibile a tutti. Questo è qualcosa di cui anche EA è molto appassionata, poiché ispiriamo il mondo intero a giocare", ha affermato David Jackson, VP of Brand, EA Sports FIFA. "FIFA 22 è orgogliosa di supportare l'incredibile lavoro di SpecialEffect mentre abbatte le barriere per i giocatori che vivono con disabilità fisiche e rende i videogiochi davvero inclusivi".