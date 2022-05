Stadia: il negozio è stato ridisegnato per essere più facile da usare

Su Twitter stanno fioccando segnalazioni dell'implementazione per gli utenti del nuovo negozio di Stadia, la piattaforma di cloud gaming di Google che finora non ha goduto di un grandissimo successo, ma che offre complessivamente un ottimo servizio.

L'annuncio della revisione del negozio era stata fatta al Google For Games Developer Summit 2022 avvenuto a marzo e pare che ora sia arrivato il momento di poterla vedere nella pratica. Per ora non tutti gli account sono stati aggiornati con il nuovo negozio, ma immaginiamo che sia questione di ore per avere il rollout completo.

Come già accennato, la nuova struttura del negozio rende più facile trovare demo, versioni trial e i giochi parte dell'abbonamento Stadia Pro. Insomma, con l'aumento dei contenuti, si è resa necessaria una razionalizzazione delle parti del negozio, così da ottimizzare l'esperienza degli utenti, che in questo modo possono trovare più facilmente ciò che cercano.

Rinnovate anche le pagine dei titoli, che mostrano più chiaramente le immagini dei giochi e le informazioni generali, come prezzo e classificazione, ora posizionate nella parte sinistra della pagina.

Infine, le URL dei giochi saranno composti dai nomi degli stessi, invece che da numeri e lettere, e i giochi dei bundle avranno più informazioni immediatamente visibili.