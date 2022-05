Dying Light Hellraid: trailer dell'update finale, le novità incluse con l'aggiornamento

Techland ha pubblicato l'ultimo update di Dying Light Hellraid. Per il momento non abbiamo una patch note completa dell'aggiornamento, in quanto arriverà tra un paio di giorni, ma abbiamo modo di vedere un trailer dedicato - qui sopra - e scoprire così alcuni dettagli.

Il messaggio degli sviluppatori recita, in traduzione: "L'aggiornamento finale di Dying Light Hellraid sta arrivando, portando una serie di modifiche e miglioramenti alla tua esperienza nei dungeon! La patch includerà anche una serie di correzioni di bug e miglioramenti della quality of life. Aspettatevi la patch note completa tra un paio di giorni!"

Possiamo poi vedere che Dying Light Hellraid includerà equipaggiamenti e oggetti rivisitati, con l'aggiunta anche di una opzione per analizzare le armi. Verrà introdotta l'arma Deathbringer, verranno corretti alcuni problemi e ci saranno cambiamenti al bilanciamento del gameplay e dell'economia di gioco.

Per ora è tutto quello che sappiamo riguardo a Hellraid. Il trailer mostra un po' di gameplay di Dying Light Hellraid, che propone un'ambientazione differente rispetto alle altre modalità di gioco. È disponibile ora su PC, Xbox One e PS4, con ovvia compatibilità con PS5 e Xbox Series X|S.

Ovviamente, andando avanti Techland si occuperà sempre di più di Dying Light 2. Ad esempio il team ha suggerito l'arrivo di un DLC con gare di corsa e parkour.