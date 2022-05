Genshin Impact: spunta una possibile data per la diretta dell’Update 2.7 e dettagli sui banner

A quanto pare non dovremo attendere più di tanto per scoprire le novità in arrivo con l'Update 2.7 di Genshin Impact, sempre a patto che le ultime soffiate dei gola profonda si riveleranno corrette. Stando ad alcune voci di corridoio apparse sul noto server Discord Wangsheng Funeral Parlor, la data per la diretta su Twitch di presentazione della prossima versione dell'action RPG di miHoYo è fissata a venerdì 20 maggio.

Il rumor, riportato sulle pagine di Dualshockers, ovviamente è da prendere con le pinze, ma qualora venisse confermato allora possiamo supporre che il lancio dell'Update 2.7 dovrebbe essere fissato intorno ai primi giorni di giugno, dato il lasso di tempo tipico che intercorre tra una diretta di miHoYo e la pubblicazione dei nuovi aggiornamenti. Staremo a vedere.

Yelan e Kiku Shinobu, i due nuovi personaggi in arrivo con la versione 2.7 di Genshin Impact

La stessa fonte inoltre afferma che durante la prima fase della versione 2.7 di Genshin Impact ci saranno il banner di Yelan e il rerun di quello di Xiao e di conseguenza le loro rispettive armi nell'Epitome. I personaggi 4 stelle di copertina saranno invece Noelle, Barbara e Yanfei. Nella seconda fase invece ci sarà il rerun di Itto, con Kiku Shinobu tra i personaggi 4 stelle. Per le armi oltre la claymore Redhorn Stonethresher di Itto troveremo anche il catalyst Memory of Dust.

Nel frattempo, miHoYo ha annunciato i bonus di compensazione in arrivo per scusarsi del rinvio dell'Update 2.7, che includono fiumi di Primogem a cadenza settimanale.