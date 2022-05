Genshin Impact: 400 Primogem gratis ogni settimana fino al lancio dell'Update 2.7

miHoYo ha annunciato i tanto attesi bonus di compensazione per il rinvio dell'Update 2.7 di Genshin Impact. Per scusarsi del ritardo della prossima versione, la software house cinese elargirà un bonus ogni settimana, che include tra le altre cose 400 Primogem.

Il bonus di compensazione include ben 400 Primogem, 1 unità di Fragile Resin, 7 Hero's Wit, 16 Mystic Enhancement Ore e 120.000 Mora, dunque parliamo di un pacchetto piuttosto ricco.

Il tutto verrà distribuito una volta a settimana ogni mercoledì a partire dall'11 maggio 2022, ovvero il giorno in cui in origine sarebbe dovuto uscire l'Update 2.7, fino a quando non verrà effettivamente pubblicata la nuova versione, che ricordiamo attualmente non ha ancora una data di uscita certa.

Potrete riscattare il bonus tramite la casella di posta interna di Genshin Impact, accessibile dal menu di Paimon, entro 30 giorni dalla ricezione delle mail e in ogni caso entro la fine della versione 2.6. L'unico prerequisito è quello di avere un Adventure Rank di livello 5 o superiore entro l'11 maggio 2022, traguardo piuttosto semplice da raggiungere anche qualora iniziaste a giocare da oggi a Genshin Impact.

Giusto poche ore fa, miHoYo ha anche annunciato l'inizio della fase 3 della versione 2.6 di Genshin Impact e quali banner saranno disponibili.