House of the Dragon: il nuovo teaser trailer del prequel de Il Trono di Spade

HBO ha pubblicato il secondo teaser trailer ufficiale di House of the Dragon, il prequel della serie Il trono di spade, in uscita il 21 agosto 2022 su HBO Max e il 22 agosto 2022 su Sky Atlantic in Italia. Come potete vedere, si tratta di un'opera dai valori produttivi davvero altissimi, con uno stile sulla falsariga di quello della serie originale.

House of the Dragon è il primo dei tanti progetti di HBO per sfruttare la serie nata dalla penna di George R. R. Martin. Nel video possiamo vedere alcuni dei personaggi, nonché elementi della storia e temi trattati, che saranno in linea con la vecchia serie. Del resto la nuova ha come motto "La storia non ricorda il sangue. Ricorda i nomi," il che è tutto dire.

Creata da Martin e Ryan J. Condal, la serie House of the Dragon parla di eventi avvenuti duecento anni prima di quelli di Il trono di spade, con la casa Targaryen nel suo massimo fulgore e l'incombere della guerra civile che la farà decadere.

La prima stagione sarà composta di dieci episodi e avrà un cast d'eccezione: