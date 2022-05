Dying Light: The Following e i DLC della Enhanced Edition ora sono gratis per tutti

Techland ha deciso di fare un bel regalo a tutti i giocatori in possesso della versione standard del primo Dying Light: da oggi queste riceveranno un upgrade gratis e diventeranno Enhanced Edition, il che significa che sarà possibile accedere senza alcun costo aggiuntivo all'espansione The Following e tutti gli altri DLC post-lancio del gioco.

Per accedere ai contenuti gratuiti basterà semplicemente avviare Dying Light e una volta arrivati al menu principale scegliere l'opzione "DLC Pack" per scaricare gratuitamente tutti contenuti.

Tra questi spicca sicuramente The Following, che include una nuova nuova storia ambientata in una location inedita. Ma la lista include anche The Bozak Horde, il Crash Test Skin Pack, l'Ultimate Survivor Bundle e il DLC Cuisine & Cargo, insomma parliamo di decine e decine di ore di gioco aggiuntive e bonus tutto sommato niente male.

Che ne pensate approfitterete del regalo di Techland e magari anche degli upgrade per PS5 e Xbox Series X|S per rigiocare il primo Dying Light?

Rimanendo in tema, da poco Techland ha pubblicato Hellraid, l'aggiornamento finale di Dying Light, ecco un trailer che mostra tutte le novità introdotte.