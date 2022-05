Epic Games Store: giochi gratis del 12 maggio 2022 annunciati ufficialmente, con bomba

Epic Games Store ha annunciato quali saranno i giochi gratis della prossima settima, disponibili a partire dal 12 maggio 2022, che comprendono una bella bomba. Del resto siamo a giovedì e ormai siamo affezionati a questi annunci. Comunque sia, gli utenti del negozio digitale con account attivi e senza limitazioni potranno riscattare: Jotun: Valhalla Edition e Prey.

Jotun offre scontri contro grossi boss

Jotun: Valhalla Edition è un gioco d'azione con grafica disegnata a mano, che ci porta nelle terre del nord. Protagonista ne è Thora, una guerriera vichinga perita senza onore, che deve dimostrare di essere degna del Valhalla.

Esplora sconfinate regioni del purgatorio norreno per trovare rune che ti permetteranno di liberare i jotun, leggendari giganti elementali dotati di una forza sovrumana.

Scontri con i boss frenetici e coinvolgenti!

Affrontali facendo affidamento unicamente sulla tua enorme ascia a due mani, sulla benedizione degli dei e sulle tue abilità!

Metti alla prova le tue abilità nella modalità Valhalla!

Jotun: Valhalla Edition comprende la modalità Valhalla, che ti porterà ad affrontare jotun ancora più temibili! La sfida definitiva per chiunque sia determinato a dimostrare agli dei il proprio valore!

Prey invece è uno degli immersive sim più apprezzati della scorsa generazione, in cui il giocatore deve esplorare la stazione spaziale di Talos per scoprirne i segreti e sopravvivere usando gli strumenti che troverà nel corso dell'avventura. Il gioco comprende l'espansione Prey: Mooncrash, in cui l'obiettivo è fuggire da una base lunare segreta.

Thriller fantascientifico

A bordo di Talos I, niente è come sembra. Nei panni di Morgan Yu, segui gli indizi che avevi disseminato e scopri la verità sul tuo passato. Quale sarà il tuo ruolo nei piani della TranStar e nella misteriosa minaccia che ha sconvolto la stazione spaziale?

Ambientazione unica

In orbita intorno alla Luna, la stazione spaziale Talos I simboleggia il culmine dell'impresa spaziale privata. Esplora un'elegante stazione, studiata per riflettere il lusso aziendale degli anni '60, e percorri strade interconnesse e non-lineari, create per celare innumerevoli segreti.

Minaccia inimmaginabile

La sfuggente presenza extraterrestre che infesta Talos I è un sistema ecologico vivente determinato ad annientare la sua preda. Tocca a te, tra gli ultimi sopravvissuti della stazione, mettere fine al letale attacco di questi spietati predatori.

Gioca come preferisci

Ottieni abilità aliene per sviluppare una specifica combinazione di poteri e migliorare le tue capacità uniche. Crea oggetti sempre più utili usando progetti, gadget e strumenti a bordo della stazione per superare i pericolosi ostacoli che troverai sulla tua strada. Sopravvivi a minacce sconosciute grazie all'ingegno e alla capacità di improvvisazione.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che da oggi è scaricabile gratuitamente un altro gioco: Terraforming Mars. Potrete scaricarlo fino al 12 maggio 2022, alle ore 16:59:59. Datevi da fare, che Marte vi aspetta!