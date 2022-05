Epic Games Store: gioco gratis del 5 maggio 2022 disponibile, link per il download

Da ora è disponibile su Epic Games Store il gioco gratis di oggi, giovedì 5 maggio 2022. Come già annunciato la scorsa settimana, il titolo in questione è Terraforming Mars.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del 24 febbraio 2022 dalla pagina dedicata di Demon's Tilt che potrete raggiungere a questo indirizzo.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avrete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 12 maggio 2022, per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Terraforming Mars

Terraforming Mars è un gestionale strategico ambientato su Marte e basato sull'omonimo gioco da tavolo realizzato da Jacob Fryxelius. Nei panni de la "Corporation" il nostro compito è quello di trasformarlo in un pianeta abitabile, utilizzando tecnologie innovative, ad esempio, per aumentare la temperatura, creare un'atmosfera respirabile e persino degli oceani.

Al tempo stesso dovremo fare attenzione alla concorrenza delle altre corporazioni, guidate dall'IA o da altre giocatori, pronte a farci concorrenza spietata se non addirittura sabotarci.

"Le Corporation competono per trasformare Marte in un pianeta abitabile, impiegando grandi quantità di Risorse e tecnologie innovative per aumentare la Temperatura e creare Oceani e un'atmosfera respirabile. Con il progredire della terraformazione, sempre più persone si trasferiscono dalla Terra sul Pianeta Rosso."

"In Terraforming Mars, controlli una Corporation con determinate caratteristiche. Gioca carte Progetto, aumenta la produzione, colloca Città e aree verdi sulla mappa, e competi per rivendicare Milestone e Riconoscimenti! La tua Corporation guiderà l'umanità verso una nuova era?", recita la descrizione ufficiale.

Di seguito i requisiti di sistema minimi e raccomandati di Terraforming Mars:

Minimi

Sistema operativo : Windows 7

: Windows 7 CPU : Dual Core 3.0 GHz

: Dual Core 3.0 GHz Memoria : 4 GB RAM

: 4 GB RAM GPU : Intel HD 4000

: Intel HD 4000 Storage: 250 MB di spazio disponibile

Raccomandati