Nintendo Switch: i saldi della festa della mamma accusati di sessismo

I saldi per la festa della mamma lanciati da Nintendo su eShop per Nintendo Switch sono stati accusati di sessismo. Come possono essere sessisti degli sconti, vi starete chiedendo? Nella selezione dei titoli.

Nintendo ha lanciato dei saldi sessisti?

I critici verso l'iniziativa hanno preso come esempio i first party messi in sconto dalla casa di Mario: Big Brain Academy: Sfida tra meni, Super Mario Party, Animal Crossing: New Horizons e Ring Fit Adventure. Sono tutti giochi connotati in un certo modo, mentre mancano completamente titoli che evidentemente Nintendo vede più appetibili per un pubblico maschile, come i The Legend of Zelda, Breath of the Wild in testa, i Fire Emblem, i Super Mario e così via.

C'è da dire che probabilmente la selezione sarà stata fatta seguendo degli studi demografici, quelli che solitamente le grandi compagnie eseguono per capire chi è il loro pubblico e chi preferisce cosa. Quindi potrebbe darsi che, semplicemente, siano stati scelti i giochi risultati effettivamente più graditi dal target specifico cui si rivolgono questi saldi, ossia quello delle donne adulte.