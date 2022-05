Mafia 4 nelle prime fasi di sviluppo, ma la casa di sviluppo Hangar 13 perde pezzi

Haden Blackman, il capo della casa di sviluppo Hangar 13, ha lasciato il suo posto, insieme al COO, mentre Mafia 4 è entrato nelle prime fasi dello sviluppo. L'annuncio dell'abbandono del veterano, ex-LucasArts, è stato dato dall'editore 2K Games. Da questo momento Blackman si dedicherà a inseguire una sua non meglio specificata passione.

Dell'esistenza di Mafia 4 hanno parlato alcune fonti interne a Kotaku, senza condividere troppi dettagli. Del gioco non si sa praticamente niente, a parte il nome in codice, Nero, e che dovrebbe essere un prequel della trilogia originale. Il motore di gioco dovrebbe essere l'Unreal Engine 5, che sostituirà quello di Mafia III, utilizzato per le recenti edizioni rimasterizzate dei tre capitoli della trilogia.

Come evidenziato, Blackman non è l'unico ad aver lasciato lo studio di sviluppo. Oltre a lui se n'è andato anche Matthew Urban, il chief operating officer (COO), che ha dato l'annuncio sul suo profilo LinkedIn. Insomma, sembra che Hangar 13 stia perdendo dei pezzi importanti, il che non è mai un buon segno.

Al posto di Blackman come capo dello studio è subentrato Nick Baynes, che condurrà lo sviluppo del nuovo Mafia. Baynes è entrato in Hangar 13 nel 2018 e ha speso gli ultimi anni a far crescere il team e ad aiutare nella lavorazione di Mafia: Definitive Edition e Mafia Trilogy.

Hangar 13 è da sempre un team in bilico. Stando ai molti racconti emersi da ex-sviluppatori, spesso ha rischiato di essere completamente chiuso a causa dei molti progetti avviati e mai finalizzati. Recentemente è stato utilizzato come studio di supporto per Tiny Tina's Wonderlands.