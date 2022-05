Summer Game Fest 2022: data e orario dello show di apertura con Geoff Keighley

Con un post su Twitter, Geoff Keighley ha annunciato data e orario dello show di apertura del Summer Game Fest 2022. L'appuntamento è fissato alle 19:00 italiane del prossimo 9 giugno.

Inoltre, per la prima volta l'evento sarà visibile in streaming presso i Cinema IMAX partner, ma solo negli USA, Canada e Regno Unito. Niente Italia purtroppo.

Era già noto che il Summer Game Fest 2022 si sarebbe svolto durante il mese di giugno, sopperendo così in parte all'assenza dell'E3 che è stato cancellato per quest'anno, e ora finalmente abbiamo una data e orari precisi per lo show d'apertura della manifestazione.

Si tratta di un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati, dato che come da tradizione possiamo aspettarci che l'evento sarà ricco di world premiere, con annunci di nuovi giochi e aggiornamenti su quelli in uscita durante la seconda metà del 2022.

Ad esempio, durante il corso dell'edizione 2021 è stata svelata la data di uscita di Elden Ring e prsentato Tiny Tina's Wonderlands, giusto per citare due dei tanti annunci fatti per l'occasione. Ovviamente seguiremo il pre-show del Summer Game Fest 2022 in diretta, pronti a riportare sulle nostre pagine tutte le novità annunciate durante la diretta.