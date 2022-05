Genshin Impact: fase 3 della versione 2.6 annunciata, nessuna novità sulla data dell'Update 2.7

miHoYo ha annunciato l'inizio della fase 3 del ciclo vitale della versione 2.6 di Genshin Impact, una misura di emergenza presa a causa del rinvio dell'Update 2.7, che sarebbe dovuto uscire nei prossimi giorni stando ai piani iniziali.

Per la fase 3 della versione 2.6 verrà riproposto nuovamente il banner di Kamisato Ayaka dei giorni scorsi. Anche i personaggi 4 stelle sono gli stessi, ovvero Razor, Rosaria e Sayu. Verrà riproposto anche il test run di tutti e quattro i personaggi appena citati. Come potrete immaginare anche l'attuale banner delle armi è stato prolungato, quindi siete ancora in tempo per ottenere la katana Mistsplitter Reforged, la claymore Unforged e tutte gli altri armamenti in palio.

Tenete presente, come confermato da miHoYo, che il timer che vedrete in game per i banner (circa 240 giorni) è puramente indicativo, in quanto al momento non è stato ancora stabilito quando la fase 3 della versione 2.6 si concluderà. Questo di conseguenza significa che gli sviluppatori non hanno ancora deciso quando verrà pubblicato l'Update 2.7, che a questo punto supponiamo verrà posticipato ai primi di giugno.

In compenso c'è un nuovo evento dal 14 maggio al 7 giugno si svolgerà un nuovo evento, "Spices From the West", con in palio Primogem, materiali per le armi, Mora e Hero's Wit.

Come probabilmente saprete, miHoYo pochi giorni fa ha annunciato il rinvio della versione 2.7 di Genshin Impact, promettendo una serie di bonus di compensazione per tutti i giocatori per scusarsi del ritardo. I motivi del posticipo non sono stati resi noti, ma con tutta probabilità è dovuto al rigido lockdown attualmente in corso a Shanghai, la sede della software house.