Horizon Forbidden West: Patch 1.13 disponibile, ecco le novità

Guerrilla Games ha pubblicato la Patch 1.13 di Horizon Forbidden West per PS5 e PS4. L'aggiornamento risolve una serie di bug che impedivano il corretto svolgimento di missioni principali e secondarie, nonché alcuni problemi relativi a crash e streaming che impattavano sulla stabilità e le performance.

Potrete leggere le note ufficiali al completo dell'aggiornamento 1.13 di Horizon Forbidden West (purtroppo solo in lingua inglese al momento) grazie al post pubblicato da Guerrilla Games su Reddit, a questo indirizzo. Fate attenzione, perché in questo lungo elenco potreste imbattervi in dei riferimenti sulla trama del gioco e dunque possibili spoiler a seconda dei vostri progressi nell'avventura.

Horizon Forbidden West

Dai dettagli condivisi dagli sviluppatori apprendiamo che sono stati risolti problemi più e meno noti che compromettevano la progressione di alcune quest principali e secondarie di Horizon Forbidden West. Non manca poi la risoluzione di alcuni problemi legati all'interfaccia e i menu di gioco, nonché del comportamento delle macchine in situazioni specifiche. Inoltre, sono stati implementati dei punti di spawn aggiuntivi per l'Apex Grimhorn.

Nelle note della patch 1.13 di Horizon Forbidden West vengono menzionati anche fix per il comparto audio, localizzazione e sottotitoli, controlli, le animazioni di Aloy e di personaggi secondari durante le cutscene.

Rimanendo in tema, alcuni giocatori di Horizon Forbidden West credono di aver scoperto l'accesso al territorio di un DLC.