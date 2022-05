Horizon Forbidden West: i giocatori credono di aver scoperto l'accesso al territorio di un DLC

Alcuni giocatori di Horizon Forbidden West pensano di sapere dove sarà ambientato uno dei futuri DLC del gioco. Ossia, credono di aver trovato l'accesso a una regione che sarà teatro del nuovo contenuto, che è giusto specificare non essere stato ancora annunciato né da Sony, né da Guerrilla Games.

La scorsa settimana è stato pubblicato su Reddit un post con un breve video in cui viene mostrata un'area remota della mappa, con un forte in rovina non ben identificato e delle sporgenze interattive. Riflettendoci le possibilità sono due: o si tratta di un'area tagliata dal gioco finale, o di una che deve essere ancora inclusa come DLC.

Naturalmente l'area esiste davvero, quindi non è un'invenzione social, e se si prova ad attraversarla il gioco ci dice che non è possibile andare oltre. Allo stato attuale, le due possibilità delineate sono entrambe valide. Bisogna però considerare che Horizon Zero Dawn ricevette un DLC, quindi è probabile che Guerrilla abbia qualcosa in serbo anche per Horizon Forbidden West.

Come sempre in questi casi bisogna attendere annunci ufficiali per saperne di più. Intanto vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è disponibile per PS4 e PS5.