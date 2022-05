Super Mario 64 in ray tracing: Render96 è una spettacolare rielaborazione per PC

Continuano le sperimentazioni su Super Mario 64 in versione PC, ora che il gioco è stato ricompilato su Windows e modder e sviluppatori possono sbizzarrirsi in varie rielaborazioni come questa Render96, che si presenta particolarmente spettacolare grazie al suo ray tracing applicato e vari arricchimenti grafici.

Come vediamo nel video riportato qui sopra, Render96 presenta una notevole rielaborazione grafica dell'originale Super Mario 64 con un incremento di risoluzione, nuove texture in alta definizione, arricchimenti generali applicati ai modelli 3D e altro. Risulta particolarmente notevole anche il sistema di illuminazione, che in questo caso sfrutta l'applicazione del ray tracing per un effetto particolarmente vivido.

Nel video vediamo il primo, storico livello di Super Mario 64 con la nuova veste grafica applicata, a dimostrazione del livello raggiunto dalla rielaborazione in questione.

Render96 è una "fan modification" di Super Mario 64, ovvero una modifica totale e costruita da fan senza scopo di lucro, distribuita come gioco free-to-play e dunque gratuita. Come riferito dai responsabili, lo scopo del progetto è cercare di ricreare l'originale, con la sua particolare estetica, ma adattandolo alle tecnologie moderne: ogni modello e asset replica al 100% quelli originali, ma dovrebbero essere creati ex-novo sulla base di questi.

Potete trovare maggiori informazioni nella descrizione del video riportato qui sopra direttamente su YouTube, con il link al progetto Render96. Per restare in tema, proprio qualche giorno fa avevamo visto il video del castello rifatto in Ray Tracing.