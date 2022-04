Super Mario 64: vediamo in video il castello rifatto in Ray Tracing

Come sarebbe il castello di Super Mario 64 rifatto in ray tracing? Se la mancanza di una risposta a questa domanda non vi faceva dormire la notte, ecco la risposta che vi serve: un video mostra infatti l'iconico livello completamente rifatto con una grafica più moderna, pur senza alterarne il design e la struttura.

Leggiamo la descrizione ufficiale del filmato:

Come sarebbe il Castello di Super Mario 64 in Ray Tracing? Che effetto farebbe uno dei luoghi più simbolici della storia del Videogioco, trasportato all'interno di un moderno motore grafico capace di illuminarlo in maniera realistica? Sì perché l'illuminazione è gran parte dell'effetto finale e abbiamo deciso di dimostrarvelo grazie alla pazienza certosina di JAKE. La definizione della grafica è importante fino ad un certo punto se le cose non sono illuminate in maniera credibile. Jake ha deciso di ricostruire per voi il castello di Super Mario 64, anche se in maniera un po' insolita per quel che ricordiamo dal videogioco, ma scoprirete alla fine di questo breve video cosa intendiamo.

Insomma, dopo Shadow Moses di Metal Gear Solid e lo Scumm Bar di Monkey Island, JAKE di Gioco con lo scemo ha realizzato un altro ottimo lavoro di aggiornamento della grafica di un titolo classico. Non vi viene voglia di andare a caccia di stelle e monete per l'ennesima volta?