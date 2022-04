Monkey Island: vediamo in video lo Scumm Bar rifatto con il ray tracing

Lo Scumm Bar è sicuramente uno dei luoghi più iconici dell'avventura grafica The Secret of Monkey Island, che probabilmente rivedremo anche nel nuovo Return to Monkey Island, quindi vi farà piacere vederlo rifatto in ray tracing.

A realizzare l'impresa sono stati gli stessi del rifacimento in raytracing di Shadow Moses, la base in cui è ambientato Metal Gear Solid.

Il filmato è interessante perché mostra la lavorazione dell'opera, dalla piantina disegnata su carta alla realizzazione vera e propria. Il risultato è rimarchevole e rende benissimo l'atmosfera del gioco originale.

Naturalmente l'idea di realizzare uno Scumm Bar 3D in cell shading e con ray tracing è venuta al duo di Gioco con lo scemo dopo l'annuncio di Return to Monkey Island:

Un nuovo capitolo di Monkey Island è stato annunciato e, tra Hype e paura, ci siamo chiesti come sarebbe un moderno The Secret of Monkey Island, rifatto con tutte le moderne tecnologie dei motori Grafici. Abbiamo deciso quindi di immaginare lo Scumm Bar in Cel Shading, stile che ci sembra appropriato a Monkey Island, non rinunciando però al Ray tracing in tempo reale. Siamo entrambi grandi fan di Monkey Island e abbiamo ritenuto opportuno rendere omaggio a questo titolo iconico d Lucas Arts senza risparmiare particolari!

Ci auguriamo che il nuovo capitolo di Monkey Island sia all'altezza di una serie di titoli che hanno cambiato profondamente lo stile delle avventure grafiche e dei videogiochi in generale!

Che dire? Ottimo lavoro, ma peccato per quelle ciabatte...