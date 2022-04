Star Wars Rogue Squadron: vecchi giochi sulle console moderne? Sì se c'è richiesta

Aspyr Media ha affermato che se il pubblico desidera giochi della serie Star Wars Rogue Squadron per le console moderne, tutto quello che deve fare è dimostrare il proprio interesse e la compagnia sarà pronta a cavalcare l'onda.

Precisamente, l'affermazione è arrivata in risposta a un utente che ha chiesto quali fossero le possibilità di vedere dei Rogue Squadron sulle console moderne. Aspyr Media ha quindi scritto: "Presso Aspyr siamo grandi fan di Star Wars e amiamo portare giochi di Star Wars a un nuovo pubblico. Per noi, tutto ciò che conta sono i giochi che dal nostro punto di vista potrebbero appassionare i giocatori e che adorerebbero vedere convertiti per le nuove piattaforme. Se c'è la domanda, noi siamo a bordo".

Rogue Squadron

Julian Eggebrecht, lead producer della serie originale, ha anche risposto nel thread. Eggebrecht ora gestisce Factor 5, lo sviluppatore originale dei giochi Rogue Squadron. Lo studio aveva intenzione di rilasciare una trilogia completa con molte caratteristiche extra su Wii, ma è stata cancellata nel 2008 a causa di problemi finanziari. Eggebrecht vorrebbe vedere il ritorno della trilogia, in particolare su Switch.

Ricordiamo anche che Aspyr è al lavoro sul remake di Star Wars KOTOR. Infine, è stato da poco annunciato che vi sarà un nuovo gioco di Star Wars, sviluppato dal team di Amy Henning, creatrice di Uncharted.