Star Wars: nuovo gioco "action-adventure cinematografico" da Amy Henning, autrice di Uncharted

Skydance New Media - team di sviluppo fondato nel 2019 da Amy Henning (creatrice di Uncharted) - è attualmente al lavoro su un nuovo gioco di Star Wars. L'annuncio è stato fatto da Lucasfilm Games e Skydance New Media. Il progetto viene descritto come un "action-adventure cinematografico".

Questo nuovo gioco di Star Wars non ha per ora un nome. Tutto quello che sappiamo è che si tratta di un "gioco d'azione e avventura cinematografica che proporrà una storia originale". Non sappiamo quale sia il periodo di uscita, quali siano le piattaforme o altri dettagli.

"Ho spesso descritto come vedere Star Wars nel 1977 abbia essenzialmente ricablato il mio cervello da dodicenne, plasmando la mia vita creativa e il mio futuro in modo indelebile", ha detto Hennig in un comunicato stampa. "Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Lucasfilm Games per raccontare storie interattive in questa galassia che amo".

Hennig ha co-fondato Skydance New Media, una divisione della società di produzione meglio conosciuta per il suo lavoro nel cinema e nella televisione, con Julian Beak, un veterano di EA che ha lavorato a Battlefield: Hardline, Need for Speed e il gioco Star Wars di Visceral.

Henning, infatti, ha lavorato per un po' di tempo con Visceral (Dead Space) su un gioco di Star Wars, che è però infine stato cancellato da Electronic Arts. Per Henning, quindi, si tratta di un ritorno. Ricordiamo infine che Skydance New Media è al lavoro anche a un gioco Marvel senza nome: sarà un'action-adventure focalizzato sulla narrazione con una storia originale nel mondo Marvel.