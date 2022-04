PlayStation Studios compra FromSoftware? Quanto vi interessa veramente?

In quest'ultimo periodo sono tornati in voga i rumor che vogliono Sony pronta all'acquisizione di un nuovo team di sviluppatori, da aggiungere alla scuderia dei PlayStation Studios. Oggi, però, Dr. Serkan Toto - insider ma soprattutto CEO di una compagnia di consulenza - ha suggerito che una delle possibili acquisizioni è FromSoftware.

Sarà così? Per ora non lo sappiamo e Toto stesso afferma che tutto è solo nelle primissime fasi di discussione. C'è tempo e spazio perché nulla avvenga. Ammettiamo però che le due parti trovino un accordo. La domanda è: quanto ci interessa?

Ovviamente mettiamo da parte la console war e non iniziamo a discutere degli ovvi vantaggi per Sony PlayStation. Parliamo di quali dovrebbero essere le speranze dei giocatori dopo un'acquisizione di questo tipo. Per essere più precisi, dei giocatori PlayStation ed eventualmente di quelli PC, visto che Sony sta portando pian piano le proprie esclusive anche su tale piattaforma.

Un panorama di Elden Ring

Non si tratta di un discorso di poco conto, perché a ogni acquisizione una delle curve dello stadio videoludico esulta, ma per quale motivo? Perché gli altri giocatori delle console "rivali" non possono giocare a tale videogioco? Dobbiamo gioire delle perdite altrui?

Un'acquisizione è utile all'utente solo nel caso nel quale permetta al team di sviluppo di accedere a risorse (denaro, strumenti tecnologici, team di supporto...) che altrimenti non avrebbero se fosse indipendenti e, di conseguenza, se permette a tale team di creare un gioco che altrimenti non avrebbe potuto produrre.

Un facile esempio è Housemarque, la quale ha creato Returnal solo perché un grande editore (Sony PlayStation) ha deciso di investire sul progetto sin dall'inizio. L'acquisizione garantisce che il team possa continuare a lavorare a progetti più grossi e rischiosi rispetto a quelli passati.

Lo stesso accadrebbe con FromSoftware? Il team giapponese ha già ampiamente dimostrato di poter evolvere a livello tecnologico e a livello produttivo di gioco in gioco. In soli tredici anni, FromSoftware ha lavorato a molteplici IP, molte delle quali completamente nuove (tutti i giochi di Miyazaki, prima di tutto). Di gioco in gioco, il team ha affinato le proprie capacità e ha allargato il proprio bacino d'utenza, in un percorso che è culminato in un successo strepitoso come quello di Elden Ring. Cosa potrebbe fare più di questo, se divenisse parte dei PlayStation Studios?

FromSoftware non ha bisogno di PlayStation e i giocatori non hanno bisogno che FromSoftware diventi un team esclusivo. In questa situazione, tutti i vantaggi sono di Sony, che avrebbe accesso a nuove esclusive di peso e otterrebbe tanta pubblicità positiva, visto che FromSoftware è oggettivamente un team apprezzato dai giocatori PlayStation, che "vantano" da anni esclusive prodotte da Miyazaki.

Quindi diteci, siete d'accordo, oppure credete che il giocatore otterrebbe grandi benefici da questa acquisizione? E se sì, quali? No, Bloodborne 2 non è una risposta valida.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.