Nintendo Switch: Update 14.1.1 disponibile, ecco cosa cambia

Nintendo Switch oggi ha ricevuto il nuovo update 14.1.1. L'aggiornamento della console è disponibile per il download e si concentra sulla carta a migliorare la stabilità del sistema, anche se sottotraccia a quanto pare è stata introdotta qualche altra modifica di minore entità.

Stando alle note ufficiali diramate dal colosso di Kyoto, l'aggiornamento 14.1.1. di Nintendo Switch si limita a dei "miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l'esperienza degli utenti".

Il dataminer OatmealDome afferma tuttavia che il nuovo firmare apporta anche altre modifiche, seppur di piccola entità. Nello specifico è stata aggiornata la lista delle parole bannate per la creazione di account e non solo, tra cui viene citato "sendnudes" per tutte le lingue e varie frasi che includono il katakana che rappresenta la morte per la lingua giapponese. Inoltre, pare che sia stato aggiornato anche il browser interno della console, presumibilmente per motivi di sicurezza.

In ogni caso, se l'aggiornamento 14.1.1 non è stato già scaricato e installato in automatico, andate nella schermata relativa alle impostazioni di sistema dal menu principale della console, da qui selezionate "Sistema" e successivamente la voce "Aggiornamento della console".

Vi ricordiamo che l'update precedente di Nintendo Switch, il 14.1.0, invece ha introdotto un nuovo sistema di notifiche per i punti platino.