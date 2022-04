Nintendo Switch: update 14.1.0 disponibile, aggiunge nuove notifiche

Nintendo Switch poche ore fa ha ricevuto il nuovo update 14.1.0. L'update è disponibile da ora per il download e introduce un nuovo sistema di notifiche relative ai punti platino del programma Missioni & Premi.

Di seguito le note ufficiali dell'aggiornamento 14.1.0 di Nintendo Switch:

"Impostazioni notifiche punti di platino" verrà aggiunto alla voce Notifiche in Impostazioni di sistema.

È possibile ottenere notifiche relative ai punti di platino ottenuti per aver completato Missioni & Premi.

Il servizio Missioni & Premi non è disponibile in alcuni paesi/regioni.

Se disattivi queste notifiche, verranno nascoste le notifiche inviate nel caso di punti di platino ottenuti ma non ancora raccolti entro un certo periodo di tempo.

Per chi non lo sapesse, il programma Missioni & Ricompense di Nintendo Switch è una nuova funzione introdotta a inizio marzo, grazie alla quale gli utenti abbonati a Nintendo Switch Online possono ottenere varie ricompense, tra cui icone per il proprio profilo. Tali premi devono essere riscattati utilizzando i punti di platino, che si ottengono completando delle missioni settimanali, che richiedono di l'utilizzo di vari servizi, come i salvataggi in cloud o il multiplayer online.

Grazie al nuovo sistema di notifiche dell'aggiornamento 14.1.0 sarà dunque più facile tenere traccia dei progressi fatti e dei punti platino guadagnati con il servizio Missioni & Premi.

Rimanendo in tema, a partire da oggi fino al 5 maggio 2022 sono disponibili nuove icone per il programma a premi a tema Animal Crossing: New Horizons e Splatoon 2.

Giusto pochi giorni fa sono stati aggiunti tre nuovi giochi gratis NES e SNES per gli abbonati a Nintendo Switch Online.