Tiny Tina's Wonderlands ha una meccanica resa famosa dai soulslike di FromSoftware

Tiny Tina's Wonderlands, recente gioco di Gearbox, include una meccanica di gioco che è stata resa famosa dai soulslike di FromSoftware: i muri illusori, ovvero dei muri fasulli che possono essere fatti scomparire colpendoli.

La scoperta è stata condivisa prima di tutto da Polygon, che era in cerca di uno dei Lucky Dice di Tiny Tina's Wonderlands. Pare che uno di essi fosse nascosto dietro a un muro illusorio. Questa meccanica, negli ultimi anni, viene facilmente associata ai giochi di FromSoftware, che l'hanno proposta in varie modalità (con grandi variazioni soprattutto in Dark Souls 2).

Tiny Tina's Wonderlands

Ovviamente, i muri illusori non sono stati inventati da FromSoftware e dai soulslike. Il nome potrebbe essere risalire fino a Dungeons and Dragons, ma in generale i passaggi nascosti sono una caratteristica tipica dei videogiochi, presenti ad esempio anche in Wolfenstein 3D e in DOOM.

Tiny Tina's Wonderlands, in quanto gioco di ruolo che simula un gioco da tavola, è perfetto per inserire muri illusori. Inoltre, il gioco di Gearbox approccia la meccanica in modo più rilassato rispetto a Elden Ring e agli altri giochi di FromSoftware. Infatti, appare un comando di attacco quando si è vicini a uno di esso e, se si è in cerca di un Lucky Dice, basta seguire il suono da esso prodotto per rendersi conto che è nascosto dietro il muro.

Diteci, cosa ne pensate della meccanica dei muri illusori?