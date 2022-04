Fortnite non funziona oggi, 5 aprile 2022: i dettagli sulla manutenzione

Fortnite non funziona oggi, 5 aprile 2022. Il motivo è che è in corso una manutenzione, iniziata alle 10:00 (ora italiana). La durata della manutenzione non è stata indicata, ma di norma dura anche qualche ora. Epic Games sta introducendo le novità dell'update 20.10 del battle royale.

L'annuncio è stato fatto come sempre tramite l'account Fortnite Status di Twitter. Precisamente, come potete vedere qui sotto, trenta minuti prima dell'inizio della manutenzione è stato scritto: "Stiamo iniziando a disabilitare il matchmaking in preparazione dell'update 20.10, e i server saranno offline presto. Vi faremo sapere quando la fase di manutenzione sarà conclusa!".

Durante la fase di manutenzione non è possibile giocare al Battle Royale. È per questo motivo che Fortnite non funziona. Questo aggiornamento dovrebbe introdurre alcune novità, come armi, oggetti o modifiche minori alla mappa per Fortnite Capitolo 3 Stagione 2.

In attesa di una patch note completa che sveli quanto di nuovo sarà introdotto con l'update 20.10, vi ricordiamo che le costruzioni sono di nuovo disponibili ma la modalità Zero Costruzioni rimane in Fortnite.