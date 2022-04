Fortnite, costruzioni di nuovo disponibili ma la modalità Zero Costruzioni rimane

Fortnite ha visto nelle scorse ore il ritorno delle costruzioni, eliminate dal celebre battle royale alcuni giorni fa. Non si trattava dunque di un'operazione definitiva, ma chi vuole farne a meno può continuare a cimentarsi con la modalità Zero Costruzioni.

Come sappiamo, la modalità Zero Costruzioni di Fortnite si focalizza sul combattimento puro e semplice, andando a eliminare il crafting, un elemento pensato in origine per l'azione cooperativa di Salva il Mondo.

Milioni di utenti si sono tuttavia affezionati a tale feature, utilizzandola con profitto anche in battaglia per costruire ripari estemporanei e quant'altro, e così Epic Games ha deciso di offrire ai giocatori una scelta, mantenendo entrambe le impostazioni.

In effetti non c'è dubbio che le costruzioni donino a Fortnite un tratto caratteristico rispetto agli altri battle royale attualmente sul mercato sebben, come detto, tale feature sia figlia di una visione ormai accantonata per il gioco.