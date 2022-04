GTA 6: le ambientazioni del gioco includono Carcer City, Cuba e non solo, secondo un leak

Un leaker ha detto la propria riguardo a GTA 6, affermando che il gioco avrà molte ambientazioni, compresa Cuba, Carcer City, Vice City, il Brasile e non solo.

Matheusbr9895 afferma di essere all'80% sicuro che GTA 6 includerà nuove ambientazioni. Afferma: "Il team di Rockstar Games ha veramente apprezzato quanto di buono fatto con il Brasile in Max Payne 3. Dopo quel gioco, il team ha pianificato di ambientare il prologo del successivo GTA in Brasile, nel 2003, mettendo in scena l'omicidio dei genitori dei protagonisti, eliminati dai cartelli rivali."

In un secondo tweet, Matheusbr9895 afferma anche che vi saranno Carcer City, Vice City, Cuba e non solo. Ricordiamo che Carcer City è l'ambientazione di Manhunt ed è stata realizzata sommando Detroit, New Jersey, St Louis e Chicago. In vari giochi di GTA vi è un riferimento a Carcer City e secondo i leak potremo visitarla in GTA 6.

In passato, anche il leaker Onion00048 ha affermato che Vice City, Liberty City, Rio de Janeiro e Havana sarebbero stati presenti in GTA 6, insieme a una "parodia di Chicago". Come sempre, ricordiamo che parliamo solo di leak e rumor: nulla di tutto questo è confermato, quindi conviene prendere il tutto con le pinze.

Secondo altri leak, lo sviluppo è stato accelerato e un annuncio potrebbe arrivare entro l'anno.