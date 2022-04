PlayStation Plus: giochi gratis PS5 e PS4 di aprile 2022 disponibili da oggi

È il primo martedì del mese, il che significa che i giochi gratis per PS5 e PS4 di aprile 2022 del PlayStation Plus sono disponibili da oggi per tutti gli abbonati al servizio di Sony, che dunque potranno riscattarli e aggiungerli alla propria raccolta.

I giochi gratis del PS Plus di aprile 2022 sono stati annunciati pochi giorni fa da Sony e sono i seguenti:

Hood: Outlaws & Legends (PS5 e PS4)

Slay the Spire (PS4)

Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated (PS4)

Hood: Outlaws & Legends è un gioco PvPvE ambientato nel medievo e che rivisita la leggenda di Robin Hood in una chiave più oscura e cruda. Due squadre da quattro giocatori dovranno infiltrarsi e rubare i tesori del governo, dovendo dunque fare attenzione sia ai nemici guidati dall'IA che ai ladri del team avversario, in una formula di gameplay che mescola combattimenti, furtività e strategia. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Hood: Outlaws & Legends.

Slay the Spire mescola le meccaniche dei giochi di carte e dei roguelike. Nei panni di un guerriero o un'assassina dovremo farci strada in dungeon procedurali e affrontare orde di nemici utilizzando le centinaia di carte presenti nel gioco. Pescare la carta giusta al momento giusto farà la differenza tanto quanto usare l'astuzia quando le cose si mettono male: una mossa sbagliata e sarà morte permanente. Ecco la nostra recensione di Slay the Spyre.

Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated è già disponibile da alcuni giorni per gli abbonati a PlayStation Plus. Si tratta della versione rimasterizzata per PS4 dell'omonimo tie-in uscito nel 2003 basato sulla serie animata della spugna di mare più famosa del mondo. I giocatori saranno chiamati a salvare Bikini Bottom da dei robot impazziti creati dal malvagio Plankton vestendo i panni di SpongeBob, Patrick e Sandy e sfruttando le loro caratteristiche uniche. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di SpongeBob: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated.

Che ne pensate dei giochi gratis del PlayStation Plus di aprile 2022 per PS5 e PS4? Ce n'è qualcuno che vi stuzzica particolarmente? Fatecelo sapere nei commenti.