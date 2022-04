Abandoned: trama, teorie del complotto e problemi di sviluppo discussi in un'intervista con IGN USA

IGN USA ha intervistato Hasan Kahraman, fondatore di Blue Box Game Studios, team al lavoro su Abandoned, avventura esclusiva per PS5. Si parla della trama, delle teorie del complotto dietro il gioco e dei problemi di sviluppo.

L'intervista si apre con Kahraman che parla degli errori di gestione del marketing del gioco, ancora una volta imputati alla mancanza di esperienza di Blue Box nella gestione di grossi progetti e nell'interazione con un grande pubblico. Lo sviluppatore di Abandoned afferma però che desidera essere aperto e chiaro e per questo motivo ha deciso di rilasciare questa intervista.

Kahraman afferma inoltre che i giocatori non capiscono cosa vi sia dietro lo sviluppo di un gioco. Afferma anche di non essere certo se mostrare una versione di sviluppo di Abandoned o attendere un annuncio completo, anche se i giocatori hanno già detto la propria a riguardo.

Spiega poi i problemi passati avuti da Blue Box, a partire da giochi mai nati, passando per videogame mobile che non hanno avuto successo e un gioco Steam - The Haunting - messo in accesso anticipato per raccogliere feedback ma poi tolto dalla piattaforma poiché il progetto era ancora troppo acerbo. Abandoned è in sviluppo dal 2017 e il team, mentre lavorava a The Haunting, ha voluto lavorare anche ad Abandoned. The Haunting è divenuto però un progetto gestito da un gruppo separato da Blue Box, che vi lavora come una sorta di hobby e sarà eventualmente pubblicato gratuitamente. Come già sapevamo, inoltre, i giocatori che hanno acquistato The Haunting su PC in passato potranno richiedere Abandoned (sia Prologue che la versione completa) in formato gratuito.

IGN USA chiede poi perché Blue Box abbia creato una serie di tweet che richiamavano Silent Hill e Metal Gear Solid. Kahraman afferma che si tratta di un caso, che lo scopo era di iniziare a suggerire al pubblico il nome del gioco (Abandoned non è il vero nome, ricordiamo) e la "S" e la "L" che fanno parte del nome del gioco dovrebbero comporre la parola "Survival". Successivamente, il team avrebbe dovuto svelare il nome completo di Abandoned.

Kahraman afferma poi che i rumor sul coinvolgimento di Kojima sono continuati più a lungo di quanto pensava. Alla fine, il team ha precisato che non vi era alcuna connessione con Kojima e con Konami. Inoltre, spiega che anche l'immagine con l'uomo con la benda è solo un teaser di uno dei personaggi del gioco e non è legato a Metal Gear Solid.

Viene spiegato che l'uomo con la benda è il fratello del protagonista. Quest'ultimo non si ricorda di avere un fratello perché è stato separato da esso quando era molto piccolo, dopo la morte dei genitori. Il fratello, però, si ricorda del nostro protagonista e, ora, fa parte di un culto e vuole che il protagonista ne diventi parte.

Kahraman ripete più volte che sia tutto una coincidenza e che sia anche conseguenza della mancanza di esperienza nel gestire il marketing di un gioco. Inoltre, afferma che tutto questo non è stato affatto divertente per lui.

Viene anche detto che i tweet di Abandoned cancellati sono relativi a dettagli del gioco che sono cambiati durante lo sviluppo, quindi il team voleva eliminare le informazioni non più corrette e, successivamente, condividerne di nuove. Anche questo, però, è stato un errore perché ha attirato l'attenzione e ha fatto pensare che il gioco fosse stato cancellato.

Viene confermato che Abandoned Prologue sarà un gioco completo e indipendente dal vero Abandoned. Durerà un paio di ore, sarà a pagamento ma costerà poco. I guadagni serviranno per continuare lo sviluppo del gioco completo. Il Prologue servirà per mettere alla prova il gameplay, scoprire i primi dettagli della storia e vedere qual è il livello grafico al quale mira il gioco completo (l'obiettivo è il realismo). Non mancherà poi un set di trofei, compreso un platino.

Per quanto riguarda il gioco completo, Blue Box vuole assumere più persone e sta organizzando una collaborazione con una compagnia che fa scan di attori per realizzare volti per il gioco. Attualmente i personaggi sono realizzati con Metahuman di Epic Games: i modelli base, però, vengono personalizzati dal team. Blue Box sta usando Unreal Engine 5, viene confermato.