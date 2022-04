Abandoned: Blue Box chiede ai giocatori se vogliono vedere del gameplay, la risposta la sapete

Blue Box Game Studios, autori di Abandoned, hanno chiesto tramite Twitter al proprio pubblico se è interessato a vedere del gameplay della versione Prologue del gioco. La risposta, al momento della scrittura di questa notizia, è al 64% "Sì", come ci si poteva aspettare.

Come potete vedere nel tweet qui sopra, Blue Box Game Studios ha scritto: "Volete che mostriamo un filmato di sviluppo di Abandoned Prologue?". Le risposte erano "Sì" e "No, semplicemente lavorate al reveal". Al momento, a vincere è sì. Ricordiamo che la presentazione di Abandoned è stata rimandata più e più volte e molti hanno perso la pazienza e soprattutto hanno perso interesse per questo gioco, attorno al quale sono nate molteplici teorie del complotto, secondo le quali si trattava in segreto di un progetto di Kojima. Non è così, come confermato più volte dallo sviluppatore.

In un secondo tweet, Blue Box Game Studios afferma che "I vostri voti ci hanno aiutato molto! Giusto per essere chiari, mostreremo del gameplay ma con alcuni limiti. Spiegheremo quali più avanti. Semplicemente non aspettatevi una presentazione completa! È ancora in pieno sviluppo e non è pronto, per questo motivo il Prologue è stato rimandato. Ricordatelo".

In altre parole, il team dovrebbe aver deciso di mostrare qualcosa di Abandoned, o per meglio dire della sua versione Prologue. Non è chiaro cosa e, per certo, sarà una versione tutt'altro che definitiva, ma almeno il gioco avrebbe finalmente un volto. Ad oggi, non abbiamo praticamente visto nulla dell'avventura horror.

Recentemente, lo sviluppatore ha anche affermato di aver contattato Konami, editore di Silent Hill.