Final Fantasy 14 non funziona: server in manutenzione per tutta la mattina del 5 aprile 2022

Oggi, 5 aprile 2022, Final Fantasy 14 Online è in manutenzione. L'MMO non funziona a partire dalle 7 del mattino (ora italiana), fino alle 11:00. Badate però che potrebbe essere esteso se vi fosse qualche problema con l'introduzione dell'aggiornamento.

Square Enix ha svelato che la manutenzione è attesa per la giornata odierna in Europa. L'obiettivo è di introdurre l'hotfix 6.08 di Final Fantasy 14. Al momento della scrittura non è ancora stata svelata la patch note ufficiale di questo aggiornamento. Possiamo supporre che servirà soprattutto per risolvere gli ultimi problemi emersi all'interno del gioco.

Final Fantasy 14

In questo momento, quindi, Final Fantasy 14 non funziona. La manutenzione dovrebbe durare circa quattro ore, quindi si tratta di un'attesa non brevissima. Per il momento non possiamo fare altro se non aspettare che la manutenzione vada in porto e che non vi siano ulteriori problemi con il gioco di ruolo MMO.

Ricordiamo che Final Fantasy 14 è disponibile su PC, PS4 e PS5. Vi ricordiamo anche che Final Fantasy 14 non avrà NFT: ecco la promessa di Naoki Yoshida.